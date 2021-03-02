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ВВС США рассказали о будущем F-35 через 15 лет 

Lenta.ru и ещё 1 11 часов назад
ВВС США рассказали о будущем F-35 через 15 лет
Фото: Lenta.ru
В будущем истребитель пятого поколения F-35 Lightning II может быть дополнен не только платформами, созданными на основе действующих самолетов, например, истребителей четвертого поколения F-15 Eagle, но и изделиями, разработанными в рамках проектов вроде Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет The National Interest.
Американский журнал обратил внимание на заявление начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльза Брауна о том, что работы по программе NGAD, предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения, не скажутся на поставках в рамках проекта F-35 Lightning II.
«Мы смотрим на то, что дополнит F-35 через 10-15 лет. Есть ли у меня будущий дизайн для того, чтобы увидеть, куда нам нужно идти? Мы рассматриваем не только возможности истребителей ВВС, но и то, что есть у других служб, чтобы лучше понять, где мы находимся, поскольку мы обсуждаем будущие бюджеты», — сказал генерал.
В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.
В сентябре прошлого года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.
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Комментарии
Армия , Уилл Ропер , Чарльз Браун , Пентагон , The National Interest
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