ВВС США рассказали о будущем F-35 через 15 лет 

В будущем истребитель пятого поколения F-35 Lightning II может быть дополнен не только платформами, созданными на основе действующих самолетов, например, истребителей четвертого поколения F-15 Eagle, но и изделиями, разработанными в рамках проектов вроде Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет The National Interest

Американский журнал обратил внимание на заявление начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США Чарльза Брауна о том, что работы по программе NGAD, предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения, не скажутся на поставках в рамках проекта F-35 Lightning II.

«Мы смотрим на то, что дополнит F-35 через 10-15 лет. Есть ли у меня будущий дизайн для того, чтобы увидеть, куда нам нужно идти? Мы рассматриваем не только возможности истребителей ВВС, но и то, что есть у других служб, чтобы лучше понять, где мы находимся, поскольку мы обсуждаем будущие бюджеты», — сказал генерал.

В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире, дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.