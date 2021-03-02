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Британцев рассмешила слежка за российской подлодкой в Ла-Манше 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Британцев рассмешила слежка за российской подлодкой в Ла-Манше
Фото: РИА Новости
Британское издание Express опубликовало материал об отслеживании кораблем ВМС Великобритании российской подводной лодки в проливе Ла-Манш, что вызвало активный отклик читателей в комментариях.

«Подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом», — заметил под статьей пользователь Majicat, передает РИА «Новости»

«Не могут остановить французских рыбаков, крадущих нашу рыбу… Но могут помочь нелегалам на берегу горячим чаем!» — возмутился Mikey53.

«Заметили ли они какую-нибудь рыбу с бирками ЕС?» — задался вопросом Geedward.

«Не будет ли лучше просто игнорировать их? Я думаю, что они теперь менее опасны для нас, чем США!» — выразил мнение BIGSCREEN.
«Если русские вторгнутся на резиновых лодках из (французского) Кале, Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались», — сыронизировал JonO.
«Мы не представляем угрозы для России, они просто показывают, что могут делать все, что хотят, когда захотят. Печально, но это правда. Наши вооруженные силы становятся все меньше и меньше, что опасно, а в парламенте, похоже, это никого не волнует», — заявил Rinzler.

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Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий российских военных.
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Комментарии
Армия , В мире , ЕС , РИА Новости , Великобритания , Франция
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