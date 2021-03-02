Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на армию

"Остающиеся 150 млн долларов в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет", — пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби