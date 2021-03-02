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Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на реформирование армии 

Российская Газета 11 минут назад
Вашингтон выделит Украине 150 млн долларов на армию
Фото: ТАСС
150 миллионов долларов будет направлено из военного бюджета США Украине на военные реформы, передает ТАСС сообщение пресс-службы Пентагона. Средства будут выделены при условии достигнутого Киевом прогресса по военным реформам.

"Остающиеся 150 млн долларов в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определят, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет", — пояснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби

Общая часть заложенных на это средств — 250 миллионов и первую часть из них Украина уже получила. В рамках этой программы планируется обеспечение украинской армии "дополнительными радарами контрбатарейной борьбы, тактическим оборудованием, спутниковой поддержкой, а также медицинской помощью".
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Армия , Джон Кирби , Министерство обороны , Пентагон , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Киев , США
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