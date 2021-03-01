США выделят Украине $125 млн военной помощи

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Администрация Соединенных Штатов решила выделить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Сегодня министерство [обороны США] объявляет о новом пакете в объеме $125 млн по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Эти средства, по его словам, должны помочь Украине сохранить территориальную целостность, обеспечить охрану границы и улучшить оперативную совместимость с НАТО

«Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу», — уточнил Кирби.

При этом в согласованном обеими палатами конгресса проекте оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год был пункт о военной помощи Украине на $250 млн