Северную Корею заподозрили в обогащении урана 

Он подтвердил, что выявлены признаки соответствующих работ. В других местах, которые стали объектами проверки — в частности на объекте в Йонбене, — нет подобных признаков. Гросси указал, что ряд ранее закрытых ядерных объектов КНДР все еще не работает.

В конце февраля Гросси сообщал, что МАГАТЭ и Иран достигли технического понимания о мониторинге за иранскими ядерными объектами. Он заявил, что это позволит стабилизировать расшатанную ситуацию и организовать дальнейшие политические консультации по иранской ядерной деятельности.