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В Индонезии спустили на воду новый транспортный корабль 

ИА Regnum 50 минут назад
В Индонезии спустили на воду новый транспортный корабль
Фото: кадр видео youtube.com
В Индонезии спустили на воду транспортный корабль под названием Teluk Weda-526, предназначенный для вооружено-морских сил Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Этот транспортный корабль был произведен компанией Бандар-Абади в Батаме. Строительство корабля была начато в сентябре 2019 году.
Танкер Teluk Weda-526 имеет длину 117 метров, может разить скорость до 16 узлов, вмещает 111 членов экипажа, 367 военнослужащих и 15 танков БМП-3Ф.
Строительство танкера также является один из усилий правительства по укреплению и поощрению независимости отечественной промышленности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии заявили об аресте на Восточной Яве 12 подозреваемых в терроризме, которые подготовили бункер для сборки оружия и самодельных бомб.
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Армия , CNN , Индонезия
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