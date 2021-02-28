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Москва

В Турции похвастались техникой, превосходящей российское оружие 

Ura.Ru 32 минуты назад
В Турции показали превосходящие российское оружие беспилотники
Фото: CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Российская военная техника не смогла задержать турецкие беспилотники. Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

«Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час», — рассказал Байрактар в социальной сети Twitch.

По его словам, турецкие беспилотники невозможно перехватить, потому что они оснащены защитой от систем радиоэлектронной борьбы.
Российская техника, использующаяся для борьбы с беспилотниками, способна обнаруживать до 48 целей. С помощью нее можно сопровождать 10 объектов и поражать 4.
Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники были задействованы в конфликте в Нагорном Карабахе, передает «Ридус». Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с URA.RU рассказал, что ударные беспилотники Турции привлекаются для военных операций вооруженных сил Азербайджана.
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Армия , Игорь Стрелков , Министерство обороны , Ридус
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