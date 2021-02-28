В Турции показали превосходящие российское оружие беспилотники

Российская военная техника не смогла задержать турецкие беспилотники. Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.
«Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час», — рассказал Байрактар в социальной сети Twitch.
По его словам, турецкие беспилотники невозможно перехватить, потому что они оснащены защитой от систем радиоэлектронной борьбы.
Российская техника, использующаяся для борьбы с беспилотниками, способна обнаруживать до 48 целей. С помощью нее можно сопровождать 10 объектов и поражать 4.
Ранее сообщалось, что турецкие беспилотники были задействованы в конфликте в Нагорном Карабахе, передает «Ридус». Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с URA.RU рассказал, что ударные беспилотники Турции привлекаются для военных операций вооруженных сил Азербайджана.