В Турции показали превосходящие российское оружие беспилотники

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Российская военная техника не смогла задержать турецкие беспилотники. Об этом рассказал генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

«Российские системы радиоэлектронной борьбы не могли остановить Bayraktar TB2 даже на час», — рассказал Байрактар в социальной сети Twitch.

По его словам, турецкие беспилотники невозможно перехватить, потому что они оснащены защитой от систем радиоэлектронной борьбы.

Российская техника, использующаяся для борьбы с беспилотниками, способна обнаруживать до 48 целей. С помощью нее можно сопровождать 10 объектов и поражать 4.