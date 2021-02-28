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Москва

Боевой российский корабль впервые вошел в порт Судана 

Газета.Ru и ещё 1 27 минут назад
Фрегат «Адмирал Григорович» вошел в порт Судана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).
Отмечается, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей совершил визит в Порт-Судан.

«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в суданском порту по соглашению России с Суданом будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.
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Армия , Видео , Министерство обороны , Интерфакс , Порт-Судан , Судан
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