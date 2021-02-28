Боевой российский корабль впервые вошел в порт Судана 

Фрегат «Адмирал Григорович» вошел в порт Судана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ).
Отмечается, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» первым из российских боевых кораблей совершил визит в Порт-Судан.
«В рамках визита запланировано пополнение материальных запасов фрегата и отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021» (AMAN-2021) в Аравийском море», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в суданском порту по соглашению России с Суданом будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России.
Ранее в Минобороны объяснили необходимость базы ВМФ России в Судане