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Байден заявил о готовящемся нападении проиранских групп в Сирии на ВС США 

Газета.Ru и ещё 3 34 минуты назад
Байден заявил о готовящемся нападении на ВС США в Сирии
Фото: Evan Vucci/AP
Проиранские группы, по объектам которых 26 февраля Вооруженные силы США нанесли авиаудар в Сирии, планируют напасть на американских военнослужащих в данном регионе. Об этом говорится в тексте уведомления, которое президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отправил в субботу, 28 февраля, в Конгресс США. Документ был распространен пресс-службой Белого дома.
Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что "точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения", был нанесен по его указанию. Политик отмечает, что данные "негосударственные группы" принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", — заявил Байден.

В ночь на 26 февраля США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.
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Армия , Войска , Джозеф Байден , Пентагон , Конгресс США , Администрация США , Ирак , Иран , Сирия , США
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