Байден заявил о готовящемся нападении на ВС США в Сирии

Американский лидер в соответствии с законом уведомляет в нем Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что "точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения", был нанесен по его указанию. Политик отмечает, что данные "негосударственные группы" принимали участие в нападениях на американских военных и коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", — заявил Байден.