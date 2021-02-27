Россия показала ударный «Аргумент» 

Согласно показанным материалам, длина АР-10 «Аргумент» составит 9,7 метра, размах крыла — 8,4 метра, высота на стоянке — 3,4 метра. Максимальная взлетная масса — 3850 килограммов, крейсерская скорость — до 800 километров в час, соответствующая дальность — до 1300 километров.