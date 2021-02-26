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Киевский режим перебросил «Точки У» на границу с Крымом 

Украина.ру 14 минут назад
Украина перебросила ракетные комплексы на границу с Крымом
Фото: РИА Новости
Тактические ракетные комплексы «Точка У» Вооруженных сил Украины переброшены к границе с Крымом, сообщил Telegram-канал «Черговий ООС» 26 февраля, опубликовав также видео перемещения ракет.
Как уточняется, машины видели в Херсонской области возле поселка городского типа Новоалексеевка.

«"Точки-У" в составе колонны ползут в сторону Крыма. Неужели наше командование начинает всерьез укреплять крымское направление?» — говорится в сообщении.

Как известно, расстояние от Новоалексеевки до крымской границы составляет всего 30 км.
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При этом дальность стрельбы комплексов «Точка У» составляет 120 км, масса боевой части — до полутонны.
Ракеты «Точка У» использовались киевским режимом в горячей фазе войны в Донбассе, в том числе с запрещенными кассетными боеприпасами.
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