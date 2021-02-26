Москва и Вашингтон обсудили контроль над вооружениями 

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«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, России и США удалось сохранить один из ключевых договоров контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 продлён до 5 февраля 2026 года.