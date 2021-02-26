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Москва и Вашингтон обсудили контроль над вооружениями 

ИА Regnum 43 минуты назад
Москва и Вашингтон обсудили контроль над вооружениями
Фото: РИА Новости
Вопросы контроля над вооружениями обсудили 26 февраля в ходе встречи заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и американский посол в России Джон Салливан, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ряду аспектов проблематики контроля над вооружениями», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, России и США удалось сохранить один из ключевых договоров контроля над вооружениями — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 продлён до 5 февраля 2026 года.
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Армия , Политика , Сергей Рябков , Джон Салливан , МИД , Москва , США
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