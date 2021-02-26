Джо Байден нанес свой первый удар по Сирии 

Власти США называют это «ответным ударом». Как утверждается, в феврале группировка трижды наносила удары по американским войскам в Ираке, говорит обозревательница NBC Кристен Уэлкер:

«В Пентагоне это назвали «пропорциональным ответом» на действия этих группировок. По данным Минобороны США, ранее боевики выпустили ракеты по так называемой «зеленой зоне», а президент «намерен действовать, чтобы обеспечить безопасность контингента коалиции». Американский удар был нанесен на фоне заявления Белого дома о готовности к переговорам с Ираном о ядерной программе, и это может только усложнить и без того непростой процесс. Как выразилась пресс-секретарь президента Джен Псаки, Вашингтон считает Тегеран ответственным за действия спонсируемых из Ирана группировок».

США предупредили российских военных об операции, но сделали это за несколько минут до удара, сообщил Сергей Лавров

«Такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится», — цитирует ТАСС главу российского МИД.

— Байден еще будучи претендентом на пост президента заявлял, что США должны ответить на пощечину, как он выразился, со стороны России, которую получили США в связи с успехами российских ВКС в Сирии и фактического свертывания активности США в Сирии. Поэтому вот такая акция со стороны США сейчас при президенте Байдене. Этого следовало ожидать. Безусловно, это приведет к обострению ситуации в Сирии и соответствующей реакции сирийских руководителей и со стороны Ирана.

— Трамп выводил войска из Сирии. Будет ли продолжать этот тренд Байден?

— Да, были заявления Трампа о том, что будет сокращение военного присутствия в Сирии. В какой-то степени это произошло. Но я напомню, что выведены были второстепенные военные подразделения. И спецназ, и военные базы остались, более того, они расширялись. Поэтому говорить о том, что Трамп хотел вывести американские силы из Сирии, — это иллюзии, такого не было. Это было заявлено, но это не было реализовано. А Байден фактически продолжает ту же политику, но в более агрессивной форме.

Глава российского МИД заявил, что Москва «поинтересуется» у Вашингтона об американских планах по присутствию в Сирии. «Слышим в последнее время разные сведения из разных источников. Якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить», — отметил Лавров.

Министр добавил, что России и США очень важно возобновить контакты по сирийскому кризису не только на уровне «деконфликтинга», но и «политико-дипломатической линии».