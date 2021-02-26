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Москва

Раскрыто применение российской Т-14 «Армата» 

Lenta.ru 1 час назад
Т-14 «Армата» будет использоваться в качестве штаба на поле боя
Фото: РИА Новости
Танк Т-14 «Армата» на поле боя будет использоваться в качестве штаба. Потенциальное применение соответствующих перспективных изделий раскрывают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.
Согласно данным газеты, подобное использование Т-14 «Армата» возможно благодаря наличию автоматизированной системы управления (АСУ), позволяющей в режиме реального времени контролировать работу других боевых машин.

«Т-14 смогут прикрывать другие машины своим комплексом активной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы. При необходимости они поддержат их и огнем», — пишет издание.

Газета отмечает, что Т-14 «Армата» «могут не только сводить в отдельные части, но и распределить по уже имеющимся полкам с современной бронетехникой».
Военный эксперт Алексей Хлопотов добавил, что данная боевая машина «разрабатывалась в эпоху сетецентричных войн и к ней предъявлялись соответствующие требования».
В феврале РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что Т-14 «Армата» впервые обошелся без экипажа, самостоятельно найдя необходимые цели на поле боя. Собеседник агентства добавил, что для этого использовалась система управления огнем (СУО).
В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
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Армия , Алексей Хлопотов , Юрий Борисов , Министерство обороны , газета "Известия" , РИА Новости
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