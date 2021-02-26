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ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет 

Lenta.ru и ещё 2 19 часов назад
ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» стелс-ракет
Фото: U.S. Air Force
Военно-воздушные силы (ВВС) США получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER), сообщает Janes.
Соответствующий контракт на общую сумму 428,4 миллиона долларов, заключенный с американской компанией Lockheed Martin, предусматривает производство ракет к июлю 2025 года.
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В июне 2020 года информационно-консалтинговое агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER, запускаемая со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, способна «достать» до России без захода этих самолетов в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» область воздушного пространства. «Учитывая дальность пуска крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER в 980 километров и AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM более чем на 1200 километров, этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — говорилось в соответствующей публикации.
По мнению генерал-лейтенанта в отставке Айтеча Бижева, тогда же прокомментировавшего данную точку зрения, системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны сбивать до 90 процентов целей, включая дальние бомбардировщики.
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Армия , В мире , США
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