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Киргизия договорилась о поставках российских С-300 и беспилотников 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 24 минуты назад
Киргизия договорилась о поставках российских С-300
Фото: ТАСС
Договоренность о поставках в Киргизию зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников достигнута в ходе состоявшегося 24–25 февраля визита президента республики Садыра Жапарова в Россию, заявила пресс-секретарь главы киргизского государства Галина Байтерек.

«Важными стали договоренности сторон о продолжении военно-оборонного сотрудничества. В частности по поставкам в ближайшее время зенитных ракетных систем С-300 и ударных беспилотников, что станет важным вкладом России в обеспечении безопасности как Киргизской Республики, так и внешних границ ЕАЭС и ОДКБ», — передает ТАСС слова Байтерек.

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Армия , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан , Москва
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