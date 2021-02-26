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Алиев заявил о возвращении Армении всех военнопленных 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Алиев заявил о возвращении Армении всех военнопленных
Фото: ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку вернул всех армянских граждан, попавших в плен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, а удерживаются Азербайджаном только «террористы и диверсанты».

«Военнопленные, которые были у нас, — мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», — сказал он, передает ТАСС.

В то же время Алиев заявил, что Ереван не передал карты минных полей в Карабахе, это можно считать преступлением.

«Нам армянская сторона не представила карты минных полей, и это, кстати, тоже может рассматриваться как преступление, потому что после окончания военных действий у нас несколько случаев — и среди военнослужащих, и среди гражданских лиц, которые погибли только потому, что нам не представили карты минных полей», — сказал он.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны — Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
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Армия , Ильхам Алиев , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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