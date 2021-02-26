Алиев заявил о возвращении Армении всех военнопленных 

«Военнопленные, которые были у нас, — мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Эти люди (удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном) в эту категорию не попадают, это террористы и диверсанты, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна», — сказал он, передает ТАСС.