Глава Пентагона раскрыл детали удара по Сирии 

Министр обороны США Ллойд Остин отчитался об ударе по группировкам в Сирии сообщает РИА Новости. По его словам, таким образом американские войска ответили на недавние нападения со стороны проиранских боевиков.

Известно, что под удар со стороны США попали несколько зданий на сирийско-иракской границе. Считается, что их использовали боевики, которых поддерживает Иран, в том числе члены организаций «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада». Остин подчеркнул, что цели корректировались в соответствии с данными, поступавшими от иракских разведчиков.

«Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американцам — прим. ред.)», — отметил глава минобороны.