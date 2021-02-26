Глава Пентагона раскрыл детали удара по Сирии 

Министр обороны США Ллойд Остин отчитался об ударе по группировкам в Сирии, сообщает РИА Новости. По его словам, таким образом американские войска ответили на недавние нападения со стороны проиранских боевиков.
Известно, что под удар со стороны США попали несколько зданий на сирийско-иракской границе. Считается, что их использовали боевики, которых поддерживает Иран, в том числе члены организаций «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада». Остин подчеркнул, что цели корректировались в соответствии с данными, поступавшими от иракских разведчиков.
«Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американцам — прим. ред.)», — отметил глава минобороны.
По сведениям Washington Post, в результате погибли несколько человек. Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что ударить по боевикам в Сирии лично приказал президент США Джо Байден.
В конце декабря, как сообщал «Рамблер», российские солдаты в Сирии попали под ракетный обстрел. Инцидент произошёл недалеко от населенного пункта Трумба в зоне деэскалации Идлиб. Российские военные наблюдали за «выводом турецкого наблюдательного поста». В этот момент их бронетранспортер обстреляли из противотанкового орудия. Залпы были сделаны с территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований». В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Президент России Владимир Путин позже заявил, что ситуация в республике остается нестабильной, поскольку с подконтрольных террористам территорий исходит угроза.