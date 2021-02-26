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Силовикам разработали супероружие для борьбы с дронами 

Ura.Ru 47 минут назад
Силовикам разработали супероружие для борьбы с дронами
Фото: РИА Новости
Петербургский научно-исследовательский институт «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработал мобильный комплекс «Защита». Он будет бороться с беспилотными летательными аппаратами (дронами), сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Комплекс «Защита» способен видеть летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного», — пишет РБК.

Стоимость комплекса составляет 25—35 млн рублей в зависимости от комплектации, подтвердили в холдинге «Росэлектроника». Устройство может обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. При этом комплекс будет незаметным для чужих перехватывающих устройств. Это снижает вероятность радиопротиводействия.
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Недавно в Ханты-Мансийском автономном округе закупили специальное устройство для сбивания беспилотников. Информация о заключенном договоре содержится на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила почти 1,7 млн рублей. В свою очередь «Росгеология», наоборот, хочет закупить беспилотники для геологоразведки, сообщает RT.
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Комментарии 24
Армия , Ростех , Росэлектроника , Концерн "Вега"
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