Силовикам разработали супероружие для борьбы с дронами 

«Комплекс «Защита» способен видеть летательные аппараты в секторе 360 градусов по азимуту и на расстоянии до 2 км и определять, какого они типа — самолетного, вертолетного или конвертопланного», — пишет РБК.

Стоимость комплекса составляет 25—35 млн рублей в зависимости от комплектации, подтвердили в холдинге «Росэлектроника». Устройство может обнаружить местонахождение пульта управления дрона и разорвать канал связи с летательным аппаратом. При этом комплекс будет незаметным для чужих перехватывающих устройств. Это снижает вероятность радиопротиводействия.

Недавно в Ханты-Мансийском автономном округе закупили специальное устройство для сбивания беспилотников. Информация о заключенном договоре содержится на сайте госзакупок. Стоимость контракта составила почти 1,7 млн рублей. В свою очередь «Росгеология», наоборот, хочет закупить беспилотники для геологоразведки, сообщает RT.