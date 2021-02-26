Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии 

"Кадры стрельбы артиллеристов российской военной базы в Абхазии. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты условного противника в горной-лесистой местности", — говорится в комментарии к видео.

122-мм гаубица Д-30 — это советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30