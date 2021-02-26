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Москва

Появилось видео стрельб артиллерии ВС РФ в Абхазии 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 февраля Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео стрельбы артиллерии российской военной базы в Абхазии.
"Кадры стрельбы артиллеристов российской военной базы в Абхазии. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты условного противника в горной-лесистой местности", — говорится в комментарии к видео.
122-мм гаубица Д-30 — это советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС Союза ССР 12 мая 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30
Армия , Видео , Министерство обороны
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