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Пентагон подтвердил удар США по Сирии 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
Пентагон подтвердил удар США по Сирии
Фото: Reuters
Пентагон подтвердил удар американских военных по территории Сирии. Его целью была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ведомства Джона Кирби.
В результате атаки уничтожены несколько зданий на границе, которые использовались проиранскими группировками. По мнению Пентагона, удар стал «пропорциональным» ответом на нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

«Эта операция посылает ясный сигнал: президент Байден будет защищать военнослужащих США и коалиции», — сказал Кирби.

Подчеркивается, что удар проводился вместе с дипломатическими мерами и направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и восточной Сирии.
Ранее о том, что президент США Джо Байден приказал нанести удар по территории Сирии, сообщило издание Politico. После полученного приказа военные обстреляли здание, связанное с проиранским ополчением.
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Армия , Войска , Джон Кирби , Джозеф Байден , Пентагон , РИА Новости , Сирия , США
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