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Минобороны получит глубоководный беспилотник «Аврора» 

ТАСС 39 минут назад
Минобороны получит глубоководный беспилотник «Аврора»
Фото: РИА Новости
Малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора" выйдет на государственные испытания в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров в интервью газете "Красная звезда".

"Целый ряд инициативных разработок подводного применения также уже переданы потенциальному заказчику. В их числе — малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора". После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение", — сказал Гончаров, отвечая на вопрос, какие сопровождаемые главным управлением разработки уже внедрены или в ближайшее время поступят в войска.

Аппарат разработан НПО "Аврора". Способен действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м. Модульная система позволяет снабдить его дополнительным оборудованием. Литий-железофосфатная аккумуляторная батарея обеспечивает автономность до шести часов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Москва
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