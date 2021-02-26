Минобороны получит глубоководный беспилотник «Аврора» 

"Целый ряд инициативных разработок подводного применения также уже переданы потенциальному заказчику. В их числе — малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат "Аврора". После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний "Авроры" с целью принятия на снабжение", — сказал Гончаров, отвечая на вопрос, какие сопровождаемые главным управлением разработки уже внедрены или в ближайшее время поступят в войска.