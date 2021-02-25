В Киеве заявили о превращении Крыма в мощную военную базу

Сергей Наев. Россия продолжает превращать Крым в «мощную военную базу» и перебрасывает на полуостров оружие и военную технику. Об этом заявил начальник объединённого оперативного штаба вооружённых сил Украины

По его словам, Россия «продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения», общая численность которых составляет около 1,5 тысячи военнослужащих. Это объясняется задачей «военного прикрытия северных районов Крыма», которые приближены к Херсонской области Украины, передаёт «Укринформ».

Наев уточнил, что группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота. С учётом морского и воздушного компонентов она, по оценке военачальника, составляет порядка 33 тысяч военных, которые «привлекаются к выполнению задач на ротационной основе». Сухопутная группировка, добавил он, насчитывает более 11,5 тысячи военнослужащих.

Глава объединённого оперштаба высказал мнение, что основные усилия России сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, а также на дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения и на совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений.

Военачальник подчеркнул, что Киев следит за процессом и держит ситуацию на контроле при помощи средств разведки.