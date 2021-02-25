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Москва

На Украине назвали Крым мощной военной базой России 

News.ru 21 минуту назад
В Киеве заявили о превращении Крыма в мощную военную базу
Фото: РИА Новости
Россия продолжает превращать Крым в «мощную военную базу» и перебрасывает на полуостров оружие и военную технику. Об этом заявил начальник объединённого оперативного штаба вооружённых сил Украины Сергей Наев.
По его словам, Россия «продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения», общая численность которых составляет около 1,5 тысячи военнослужащих. Это объясняется задачей «военного прикрытия северных районов Крыма», которые приближены к Херсонской области Украины, передаёт «Укринформ».
Наев уточнил, что группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота. С учётом морского и воздушного компонентов она, по оценке военачальника, составляет порядка 33 тысяч военных, которые «привлекаются к выполнению задач на ротационной основе». Сухопутная группировка, добавил он, насчитывает более 11,5 тысячи военнослужащих.
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Глава объединённого оперштаба высказал мнение, что основные усилия России сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, а также на дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения и на совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений.
Военачальник подчеркнул, что Киев следит за процессом и держит ситуацию на контроле при помощи средств разведки.
Ранее, как писал NEWS.ru, Евросовет распространил заявление, в котором сказано, что Европейский Союз не признаёт присоединение Крыма к России и осуждает действия Москвы, которые привели к этому.
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Армия , Сергей Наев , ЕС , Европейский совет , НАТО , Укринформ
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