Армия США озаботилась проникновением радикалов в свои ряды

Пентагоне серьезно обеспокоены наличием правых радикалов в рядах армии и попытками экстремистов привлечь военных на свою сторону. Ведомство выпустило внутренний доклад для поиска сторонников идеи расового превосходства, сосредоточившись на их особых татуировках и одежде. Теперь, как считают эксперты, армию США могут ожидать чистки рядов от радикалов, под предлогом которых демократы могут снять неугодных им высокопоставленных военных.

Министерство обороны США выпустило внутренний доклад о присутствии в рядах военнослужащих приверженцев превосходства белой расы. Как отмечает CNN, документ содержит ряд рекомендаций по выявлению экстремистов среди военных. При этом Пентагон в особенности обеспокоен попытками радикалов привлечь к себе новых сторонников среди военнослужащих.

Наличие проблемы в ведомстве подтверждают рядом примеров. Так, приводится история бывшего нацгвардейца из Флориды, который уверяет, что открыто заявлял о своих радикальных взглядах во время службы и смог найти ряд соратников среди военных.

Для поиска единомышленников он использовал малоизвестные нацистские символы на своей одежде и татуировки, что не вызвало подозрений у руководства во время его вербовки и последующей службы.

Пентагон также указывает на ряд похожих инцидентов, ссылаясь на рассказы бывших военных в социальных сетях или на сайтах правых радикалов.

Один из таких случаев вызывает особую обеспокоенность, поскольку бывший солдат оказался соучредителем экстремистской группировки под названием Atomwaffen Division, которую связывают с насильственными преступлениями, включая убийства и предполагаемые заговоры с целью нападения на мирных жителей.

На основании этих историй Пентагон рекомендует искать радикалов по татуировкам и одежде.

При этом уделяется особое внимание кооперации с ФБР , которое специализируют на работе с экстремистскими группами, в отличии от армии, серьезно ограниченной в возможностях — официально минобороны США использует поверхностную проверку будущих рекрутов, так как военным структурам запрещено наблюдать за американцами.

«Действующие и бывшие военнослужащие являются главной целью для таких групп, поскольку те привносят боевой и тактический опыт, необходимый для проведения нападений», — подчеркивается в документе.

Константин Блохин. К этой теме в США действительно приковано особое внимание со стороны общественности и СМИ, поскольку команда демократов во главе с президентом Джо Байденом видит в этом угрозу своей будущей политической активности, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

«По сути, хоть Трамп и проиграл выборы, феномен трампизма оказался достаточно сильным, он уже укоренился среди простых американцев, которые постепенно начинаются радикализироваться в результате действий демократов.

Как бы Байден ни пытался себя позиционировать в качестве объединителя США и всего западного мира, сделать этого в среднесрочной перспективе не получится. Расовая проблема проходит «красной линией» через всю историю США, и кто бы что ни делал, она все равно будет сохраняться», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Радикальная угроза

Проблема с экстремизмом в армии США активно обсуждается с начала января после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа. По информации СМИ, как минимум 27 человек, так или иначе связанных с вооруженными силами, оказались замешаны в беспорядках.

Первым ответом Пентагона на эту угрозу стал приказ нового министра обороны Ллойда Остина о приостановке операций для проведения необходимых обсуждений по проблеме экстремизма в рядах военных. Согласно постановлению, с начала февраля командирам дали 60 дней для соответствующих бесед с военнослужащими.

Как говорил официальный представитель Пентагона Джон Кирби , обсуждения необходимы для принятия дополнительных мер по проблеме экстремизма. По его словам, Остин желает получить представление о масштабах угрозы. «Это определенно повлияет на его будущие решения и политику, которую он, возможно, хочет, чтобы службы начали внедрять и вводить в действие», — отмечал Кирби.

Официальных данных, сколько военнослужащих за последние несколько лет проявили экстремистское поведение Пентагон пока не приводит. По отчету ФБР, за прошлый год были зафиксированы 143 уведомления о расследованиях, проведенных военными, из них 68 были связаны с экстремизмом.

С точки зрения соучредителя организации «Глобальный проект против ненависти и экстремизма» Хайди Бейрих, высшее руководство американской армии длительное время отказывалось признавать наличие проблемы с радикалами в своих рядах.

«Теперь они прилагают усилия, что обнадеживает. Однако возникает вопрос насколько хорошо все будет выполнено и сделано, пока остается только ждать результатов», — подчеркивает Бейрих.

Тут стоит отметить, что американский Центр стратегических и международных исследований называл ультраправые группировки одной из главных угроз для США, поскольку в прошлом году они стояли за почти 70% заговоров и террористических атак в стране. Отдельную обеспокоенность у аналитиков также вызывают и левые радикалы, их доля составляет 20%.

Зачистка экстремистов

Отчет Пентагона по внутреннему экстремизму в американской армии во многом направлен на то, чтобы помочь военным нивелировать угрозу проникновения радикалов в армию еще на этапе вербовки. Авторы доклада отдельно указывают, что какое-либо участие и поддержка радикальных течений запрещены в армии США, однако официальных норм и правил, предписывающих увольнение нарушителей нет.

Единственным исключением тут является ВМС, в отчете отмечается, что соответствующее правило следует распространить на все виды военной службы. В Конгрессе же считают, что этих мер недостаточно, предлагая обязать Пентагон готовить подобные доклады повсеместно.

Так, конгрессмен-демократ Питер Агилар призвал добавить соответствующую поправку в закон о полномочиях на национальную оборону 2020 года. По его мнению, желание нынешней администрации решить эту проблему, не означает, что будущее руководство США будет придерживаться схожего курса.

При этом данная тенденция — на выявление экстремистски настроенных служащих — характерна не только для США. Схожие процессы сейчас можно наблюдать в Германии. И это уже вылилось в роспуск целой роты Отряда специального назначения (RSR) бундесвера, а также раскрытию информации об экстремистской организации «Северный Крест», планировавшей убийства либеральных политиков, и в эту группу входили бывшие солдаты и полицейские.

С точки зрения Константина Блохина, от Пентагона можно ожидать схожих чисток, и затронуть они могут не только рядовых солдат, но даже высшее руководство ведомства. По его словам, демократы будут пытаться под лозунгами борьбы с расистами устранить своих политических оппонентов.