В ОДКБ обвинили США в ухудшении безопасности Европы 

США с помощью наращивания своего военного присутствия в Европе способствуют ухудшению безопасности этого континента. Об этом журналистам заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров

«Соединенные Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе, о чем свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте», — сказал Сидоров.

Он напомнил, что в Польше намерены построить объекты военной инфраструктуры и размещение до 20 тысяч военных из США. Помимо этого, на территории Болгарии планируется разместить формирования ВС США общей численностью до 2,5 тысяч военнослужащих с возможным увеличением до 5 тысяч на ротационной основе.

Также Сидоров отметил, что в Германии окончилось формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования американских сухопутных войск в еврозоне, а в Литве в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии размещен американский танковый батальон.