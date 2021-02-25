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В ОДКБ обвинили США в ухудшении безопасности Европы 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В ОДКБ обвинили США в ухудшении безопасности Европы
Фото: РИА Новости
США с помощью наращивания своего военного присутствия в Европе способствуют ухудшению безопасности этого континента. Об этом журналистам заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«Соединенные Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе, о чем свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на европейском континенте», — сказал Сидоров.

Он напомнил, что в Польше намерены построить объекты военной инфраструктуры и размещение до 20 тысяч военных из США. Помимо этого, на территории Болгарии планируется разместить формирования ВС США общей численностью до 2,5 тысяч военнослужащих с возможным увеличением до 5 тысяч на ротационной основе.
Также Сидоров отметил, что в Германии окончилось формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования американских сухопутных войск в еврозоне, а в Литве в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии размещен американский танковый батальон.
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Комментарии 1
Армия , Анатолий Сидоров , Польша , США
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