Пашинян призвал очистить армию от ставленников прежних властей 

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У политиков, представляющих прежнюю власть Армении в вооружённых силах республики, есть сторонники. Им не место в армии, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Он заявил, что «народ не допустит военного переворота в Армении».

У прежних властей страны, грабивших армию, есть ставленники в вооружённых силах, они должны уйти, — заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, настояв на отстранении с должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении. Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

После этого командование Генштаба выступило с коллективным заявлением, потребовав отставки премьера. Тогда тот направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Глава государства не стал торопиться с подписанием документа, и Пашинян публично посоветовал военачальнику добровольно уйти с поста.