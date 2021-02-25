Пашинян призвал очистить армию от ставленников прежних властей 

У политиков, представляющих прежнюю власть Армении в вооружённых силах республики, есть сторонники. Им не место в армии, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он заявил, что «народ не допустит военного переворота в Армении».
У прежних властей страны, грабивших армию, есть ставленники в вооружённых силах, они должны уйти, — заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, настояв на отстранении с должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении. Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
После этого командование Генштаба выступило с коллективным заявлением, потребовав отставки премьера. Тогда тот направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Глава государства не стал торопиться с подписанием документа, и Пашинян публично посоветовал военачальнику добровольно уйти с поста.
Глава армянского правительства назвал происходящее в стране попыткой военного переворота. На улицы вышли как сторонники премьера, так и люди, согласные с требованием военных. К призыву представителей армии присоединилось оппозиционное «Движение за спасение родины». Поддержали Гаспаряна в том числе бывшие президенты Армении Роберт Кочерян и Серж Саргсян, писал NEWS.ru.