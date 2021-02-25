Стрелков предсказал скорое наступление ВСУ в Донбассе 

Украинская армия в ближайшее время может начать наступление в Донбассе. Такого мнения придерживается бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков

Украины Некоторое время назад глава МВД Арсен Аваков заявил, что Киев планирует восстановить контроль над территориями на востоке страны до 2025 года. При этом он сослался на программу управления госграницей. Стрелков полагает, что это заявление было сделано для отвода глаз.

Украина никогда не скрывала своих намерений вернуть Донбасс. Я думаю, что слова Авакова — это маскировка действий, которые планируются со стороны Украины. Украина уже стянула ракетный дивизион к границе Донбасса, — цитирует его URA.RU.

Начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Бессонов со Стрелковым не согласен. По его мнению, украинские войска вряд ли начнут наступление в ближайшее время, поскольку у них недостаточно для этого сил. Он также отметил, что Аваков регулярно заявляет о захвате Донбасса, но вряд ли его слова чем-то подкреплены.