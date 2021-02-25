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Самарские студенты начали разработку ракеты нового поколения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 56 минут назад
Самарские студенты начали разработку ракеты нового поколения
Фото: РИА Новости
Студенческое конструкторское бюро Самарского университета разрабатывает ракету нового поколения, ее запуск планируется провести на испытательном полигоне весной к 60-летию первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба вуза.

«Участники студенческого конструкторского бюро (СКБ) Самарского университета им. C. П. Королева RocketLAV завершают сборку новой модели своей экспериментальной ракеты Capella-МЛ. Все работы по созданию летного образца и пусковой установки должны завершиться до середины марта», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным пресс-службы, первый запуск новой модели должен состояться весной на испытательном полигоне в Чапаевске Самарской области, разработчики Capella решили приурочить его к 60-летию первого полета человека в космос.
В вузе уточнили, что Capella-МЛ — ракета нового поколения, включающая в себя несколько модификаций. Главная особенность нового проекта в том, что это полностью оригинальная разработка, созданная студентами почти с нуля, с минимальной опорой на опыт предыдущих проектов.
Отмечается, что предшественница Capella — запущенная в 2019 году во Франции ракета TSR 3.0 — была двухступенчатой, взлетала на высоту 1,5 километра и не имела полезной нагрузки. В одноступенчатой Capella полезная нагрузка предусмотрена — это могут быть измерительные приборы для решения научно-исследовательских задач. Новая модель сможет подниматься на высоту свыше 2 километров.
Ее ключевой особенностью является модульная конструкция, позволяющая упростить работу над ракетой. Также для Capella разрабатывается новая электронная начинка: планируется более четкое разделение электронной схемы на системы энергопитания, телеметрии и сбора информации, выброса полезной нагрузки, поиска и ориентации. Важным нововведением стала обновленная система мягкой посадки отработавших ступеней, обеспечивающая многоразовое использование ракеты.
Одновременно конструкторы RockeLAV разрабатывают другую модификацию ракеты — Capella-М. Она предназначена для запуска в рамках международного форума-соревнования студенческих команд по запуску экспериментальных ракет C'Space во Франции.
Ранее ученые Самарского национального исследовательского университета им. Королева совместно с коллегами из филиала Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) и учеными из университета Эмори (США) создали лазерную установку нового типа, на основе которой в будущем можно будет создать лазеры для защиты Земли от астероидов.
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Армия , РИА Новости , Самарская Область , Франция , Чапаевск
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