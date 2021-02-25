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Москва

Украина обстреляла Донбасс из натовских минометов 

Павел Тиунов 38 минут назад
ВСУ обстреляли Донбасс из натовских минометов
Фото: globallookpress.com
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле поселка городского типа Еленовка в ДНР использовали минометы, стоящие на вооружении стран НАТО, сообщает Telegram-канал War Gonzo.
Автор сообщения ссылается на данные сотрудников Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в ДНР. Речь идёт о минометах, выпускающих снаряды калибром 60 мм. Такие орудия соответствуют натовским стандартам и используются вооруженными силами стран-участниц Североатлантического альянса.
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Накануне в СЦКК ДНР заявили, что украинцы обстреляли Еленовку из БМП-1, повредив линию электропередач. Населенный пункт остался без света. Энергию пустили по резервной линии. В результате обстрела пострадавших среди гражданского населения нет.
Военные эксперты, как сообщал «Рамблер», прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. На фоне новостей о грядущей эскалации конфликта стало известно, что НАТО совместно с Украиной ближе к лету устроят крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области.
Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью — прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.
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Армия , НАТО
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