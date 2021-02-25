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Москва

Световое шоу дронов в Анапе показали на видео 

Вадим Дроздов 9 минут назад
23 февраля военные технополиса «ЭРА» в Анапе устроили шоу с дронами в честь Дня защитника Отечества.
"Рой светящихся дронов поднялся в небо над Анапой в День защитника Отечества: световое шоу устроили операторы научных рот военного технополиса «ЭРА», применив для этого специально созданный алгоритм автономного взаимодействия беспилотных летательных аппаратов в составе группы. Ночное небо черноморского побережья озарили стометровые световые анимации в виде слова «АНАПА», щита с цифрами «23», российского триколора и вращающейся пятиконечной звезды. Технополис «ЭРА» удивляет жителей и гостей Анапы своими инновационными поздравлениями не в первый раз. В январе они показали световое шоу дронов на новогоднюю тему", — говорится на официальном сайте Минобороны РФ.
Армия , Видео
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