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Пентагон сообщил о попытках радикалов привлечь в свои ряды военных 

Газета.Ru 28 минут назад
США обеспокоены из-за попыток радикалов привлечь к себе военных
Фото: Bryan Woolston/Reuters
Американское министерство обороны обеспокоено попыткам радикальных групп привлечь в свои ряды военнослужащих, сообщает телеканал CNN со ссылкой на внутренний доклад Пентагона.
По данным министерства, среди военных уже были обнаружены сторонники расового превосходства. Кроме того, в докладе отмечается, что действующие или бывшие служащие являются главной целью радикальных движений, так как придают таким группам легитимность и приносят "боевой и тактический опыт".

"Доступ к военнослужащим, имеющим боевую подготовку и обладающий знаниями в области технического вооружения, также может повысить вероятность успеха и эффективность запланированных атак", — указано в документе.

Авторы доклада также подчеркивают, что в настоящее время в США не существует официального правила, по которому военнослужащие, идентифицированные как внутренние экстремисты или сторонники расового превосходства, должны покинуть Вооруженные силы. Исключением из этого правила является только Военно-морской флот.
В документе также содержатся рекомендации о том, как Пентагон может использовать помощь спецслужб для проверке новобранцев на наличие связей с экстремистами.
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Армия , В мире , Пентагон , CNN , США
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