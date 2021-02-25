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Видео ядерной триады США 

Вадим Дроздов 57 минут назад
Ядерная триада — это общепринятый международный термин, обозначающий оснащённые ядерным оружием стратегические вооружённые силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.
В течение 2020-х годов США намереваются формировать новую ядерную триаду, которая прослужит до конца XXI века.
На начальном этапе в ядерную триаду США должны войти до 240 БРПЛ «Трайдент-2» (D-5), установленных на 12 ПЛАРБ типа «Колумбия» с большим водоизмещением по сравнению с ПЛАРБ типа «Огайо», 400 моноблочных МБР наземного базирования, предположительно под названием «Минитмен-4», и 60 тяжёлых бомбардировщиков типа «B-21 Рейдер».
Армия , Видео
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