Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе 

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" обстреляли пункт пропуска "Серакаб" в Идлибе, личный состав администрации пропускного пункта эвакуирован. Об этом сообщил на брифинге в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вячеслав Сытник.

"24 февраля по пункту пропуска "Серакаб" боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" совершен минометный обстрел, а также нанесен удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата", — сказал Сытник.

По его словам, командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска. Сытник не уточнил, есть ли пострадавшие. Он вновь призвал командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность мирных граждан, желающих пройти через пункт пропуска.

Ранее Сытник сообщил, что боевики в Сирии запрещают мирным жителям покидать территорию идлибской зоны деэскалации и земли подконтрольные вооруженным силам Турции, через открытые пункты пропуска. Он напомнил, что 22 февраля начали работу пункты пропуска "Серакаб", "Мизназ" и "Абу-Азейдин", чтобы мирные сирийцы могли покинуть идлибскую зону деэскалации и территорию, подконтрольную ВС Турции. Однако боевики радикальных вооруженных формирований блокируют работу пунктов пропуска, запрещая местным жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию под угрозой применения оружия, а также ареста, рассказал он.

Агентство САНА в среду сообщало об обстреле из миномета, который боевики террористической группировки устроили по гуманитарному коридору Тронба — Саракиб. По данным агентства, обстрел был предпринят "с целью воспрепятствовать выходу гражданского населения из районов, которые находятся под контролем бандформирований". По его информации, сведений о пострадавших не поступало.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.