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Москва

Опубликованы кадры применения «Искандер-М» в Сирии 

Lenta.ru и ещё 16 33 минуты назад
Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее использование оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» в Сирии. Ролик разместило РИА Новости.
Согласно кадрам, ОТРК наносят удары по объектам террористов в Сирии. Судя по всему, удары были нанесены крылатыми ракетами 9М729.
Ранее представители Министерства обороны заявили, что комплексы «Искандер-М» не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. При этом представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что ОТРК были «успешно применены» против международных террористических группировок.
23 февраля о применении ОТРК «Искандер-М» в ходе войны в Нагорном Карабахе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политик также отметил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.
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Армия , Видео , Война в Сирии , Сорос и Россия , Никол Пашинян , Игорь Конашенков , Министерство обороны , РИА Новости , Армения , Сирия
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