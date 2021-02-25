Все новости на карте

Согласно кадрам, ОТРК наносят удары по объектам террористов в Сирии. Судя по всему, удары были нанесены крылатыми ракетами 9М729.

Ранее представители Министерства обороны заявили , что комплексы «Искандер-М» не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. При этом представитель Минобороны Игорь Конашенков заметил, что ОТРК были «успешно применены» против международных террористических группировок.