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Видео отбора курсантов в Воронежской области 

Вадим Дроздов 10 минут назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео отбора курсантов для обучения по новой программе «Стальной охотник» в Воронежской области.
"Танкистов ЗВО будут обучать по новой программе боевой подготовки «Стальной охотник» на базе окружного учебного центра под Нижним Новгородом. Для того чтобы попасть в один из шести потоков курсантов, свыше 600 военнослужащих выполнили заезды с отработкой контрольных стрельб в составе экипажей танков Т-72Б и боевых машин пехоты БМП-2. Обучать экипажи будут с применением опыта победителей конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Отличие новой программы в комплексной подготовке экипажей с первых дней обучения, в то время как стандартная программа подразумевает раздельное обучение механиков-водителей наводчиков-операторов и командиров боевых машин с последующим слаживанием в составе экипажей, взводов, рот и батальонов", — говорится в комментарии.
Комментарии
Армия , Видео , Министерство обороны
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