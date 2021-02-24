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Опередивший время: Military Watch назвал секрет успеха Т-72 

Российская Газета и ещё 1 3 часа назад
Military Watch приравняло Т-72Б3М к танкам третьего поколения
Фото: РИА Новости
Модернизированный российский танк Т-72Б3М издание Military Watch приравняло к танкам третьего поколения. Боевая машина получила более совершенную броневую защиту, улучшенный двигатель, систему управления огнем "Калина" и обновленную 125-мм пушку.
Военные аналитики отметили, что причиной долговечности Т-72, принятого на вооружение в 1973 году, является заложенный в боевой машине потенциал для модернизации. Поэтому Т-72 часто называли танком, опередившем время.
Произведенные в Советском Союзе экспортные варианты машин прекрасно показали себя во время Ирано-иракской войны, где иракские Т-72 легко расправлялись с иранскими танками Chieftain и M60.
После событий Ливанской войны 1982 года, когда сирийские Т-72 столкнулись с израильскими танками Merkava I и M60, президент Сирии Хафез Асад назвал советскую боевую машину "лучшим танком в мире".
Удачная конструкция танка позволила провести несколько обширных модернизаций. Последняя версия танка Т-72 может похвастаться улучшенными двигателями, которые обеспечивают ему повышенную мобильность. Другие усовершенствования включают в себя новую систему управления, новые гусеницы, улучшенные системы пожаротушения и связи, противокумулятивные экраны, защищающие заднюю часть корпуса.
Однако главные изменения произошли в наращивании огневой мощи. Танк получил усовершенствованную систему управления огнем "Калина, " многоканальный прицел "Сосна-У".

"Новая 125-мм главная пушка танка 2А46М5 тем временем обладает возможностями наравне с некоторыми из самых совершенных современных боевых танков в мире", — отмечает издание.

Благодаря этому танки семейства Т-72 продолжат нести службу несмотря на развертывание производства Т-90М и танка четвертого поколения Т-14 "Армата".
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