Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе 

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Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли пункт пропуска «Серакаб» в Идлибе, личный состав его администрации эвакуирован. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник.

«24 февраля по пункту пропуска «Серакаб» боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершён миномётный обстрел, а также нанесён удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата», — цитирует ТАСС Сытника.

По его словам, командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска.

Информации о пострадавших нет.

Ранее Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление , в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб.