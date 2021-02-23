Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе 

RT на русском и ещё 4 23 февраля 2021
Боевики обстреляли пропускной пункт в Идлибе
Фото: AFP
Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли пункт пропуска «Серакаб» в Идлибе, личный состав его администрации эвакуирован. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник.

«24 февраля по пункту пропуска «Серакаб» боевиками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершён миномётный обстрел, а также нанесён удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата», — цитирует ТАСС Сытника.

По его словам, командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска.
Информации о пострадавших нет.
Ранее Россия, Турция и Иран выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за усиления боевиков в сирийской провинции Идлиб.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Видео дня. Дмитрий Шепелев сделал предложение Екатерине Тулуповой
RT на русском: последние новости
Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над Донбассом Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над Донбассом В России начали серийное производство и поставки в войска танков Т-90М «Прорыв» В России начали серийное производство и поставки в войска танков Т-90М «Прорыв» Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Комментарии
Армия , Война в Сирии , Джебхат ан-Нусра , ИТАР-ТАСС , Идлиб , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
00:25
Станцевавшую рядом с мечетью девушку сняли на видео
Общество Происшествия
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
00:12
Подросток ограбил женщину в столичном метро и попал на видео
Общество Происшествия
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
04:28
Встречу Путина с новым президентом Киргизии сняли на видео
Политика
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
00:27
Опубликовано видео последствий массовой аварии в Башкирии
Происшествия
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
00:40
Опубликовано видео мощного взрыва в Техасе
Происшествия США
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
02:06
Столкновения протестующих с полицией в Барселоне показали на видео
В мире Конфликты
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
00:32
В США легкий самолет аварийно сел на шоссе и попал на видео
Происшествия США
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
00:28
Инспекторы ДПС помогли вывести автомобили из снежного плена и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
00:26
Опубликовано видео столкновения автобуса с легковушкой в Твери
Происшествия
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
02:04
Опубликовано видео пожара на Даниловской набережной
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение