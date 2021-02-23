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Автомат АК-19 концерна «Калашников» представили в ОАЭ 

Вечерняя Москва и ещё 1 16 часов назад
Автомат АК-19 концерна «Калашников» представили в ОАЭ
Фото: facebook.com/KalashnikovMedia
Новую разработку оружейного концерна «Калашников» представили зарубежным журналистам. Генеральный директор компании Дмитрий Тарасов рассказал им об автомате АК-19. Об этом сообщил портал New Inform.
Обновленная модель оружия была спроектирована с учетом использования калибра патронов, принятого в странах НАТО. Ее представили на оружейной выставке IDEX-2021, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Автомат АК-19 можно заряжать боеприпасами калибра 5,56 на 45 миллиметров. Именно этот диаметр был принят на вооружение в странах альянса в 1980-х годах. Кроме того, российская разработка получила складывающийся приклад регулируемой длины, улучшенный прицел, быстросъемный глушитель и планку Пикатинни.
Патрон указанного калибра используют в странах Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Большинство из этих государств заинтересованы в производстве АК-19, поэтому эксперты считают, что он будет востребован.
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Комментарии
Армия , Дмитрий Тарасов , Ижмаш , НАТО
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