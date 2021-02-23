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Москва

Правительство РФ поручило подписать соглашение о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией 

Investing.com Россия 16 минут назад
Россия решилась на военное сотрудничество с Саудовской Аравией
Фото: Reuters
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны РФ совместно с МИД провести переговоры с Саудовской Аравией и подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
В проекте документа, в частности, говорится, что в рамках соглашения Россия и Саудовская Аравия будут вести обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, сотрудничать в борьбе с терроризмом и пиратством, взаимодействовать в сфере совместной подготовки войск, военного образования и спасения на море.
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В соответствии с проектом соглашения, Россия и Саудовская Аравия будут обмениваться визитами делегаций, сотрудничать в сфере подготовки военных кадров, обмениваться визитами специалистов, проводить совместные учения и тренировки.
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Армия , Михаил Мишустин , Министерство обороны , МИД , Правительство РФ
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