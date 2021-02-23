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Гражданских лиц на офицерские должности назначит президент 

Парламентская газета 1 час назад
Гражданских лиц на офицерские должности назначит президент
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Президента России предлагается наделить правом назначать граждан, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров, а также освобождать их от этих должностей. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
Правительство считает, что нужно установить единый порядок назначения военнослужащих и граждан, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых штатом предусмотрено звание высших офицеров в федеральных органах исполнительной власти, руководит которыми глава государства.
Устанавливается также единый порядок освобождения от указанных должностей. В настоящее время граждане, не являющиеся военнослужащими, назначаются на воинские должности высших офицеров и освобождаются от них указами президента. В законе такой нормы нет.
Предлагаемая инициатива устранит существующую правовую неопределённость, наделяя президента соответствующими полномочиями. Речь о присвоении воинских званий в законопроекте не идёт, уточнил замминистра обороны Николай Панков.

«Речь идёт о присвоении классных чинов государственной гражданской службы», — пояснял он.

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Комментарии
Армия , Войска , Госдума
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