Украина проведет учения на границе с Крымом

Командующий операцией Объединённых сил (силовыми действиями в Донбассе) Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что бойцы десантных войск стран в марте проведут учения в граничащем с Крымом районе.

По словам военного, целью учений будет совершенствование способности реагировать на угрозу с воздуха и моря.

В командовании Объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность как с воздуха, так и с морского побережья, — цитирует Наева ТАСС.

Генерал-лейтенант отметил, что десантники отработают меры по выявлению и уничтожению на разных высотах и участках местности высадившихся с воздуха солдат противника. Резервные части в это время будут тренировать марши к районам боевых действий и практические действия по предотвращению морского десанта.

Наев также рассказал, что украинские военные значительно улучшили систему видеонаблюдения за территорией Крыма.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране необходимо построить новую базу НАТО . Также он выступил за размещение дополнительного числа военных США. Кроме того, премьер раскритиковал Германию за то, что она не тратит достаточное количество денег на оборону, и призвал скорее повысить расходы.