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«Они уже перебрасывают корабли и самолеты»: что происходит в Черном море 

РИА Новости 30 минут назад
НАТО увеличило военное присутствие в Черном море
Фото: Reuters
Эсминцы, разведывательная и стратегическая авиация, масштабные учения с союзниками — блок НАТО продолжает наращивать военное присутствие в Черноморском регионе.
Руководители организации утверждают, что делают это вынужденно — якобы "из-за возросшей активности России". Причем при планировании операций западные генералы и адмиралы все чаще прибегают к помощи украинцев, готовых пойти на все, лишь бы сблизиться с альянсом.

Покровители из НАТО

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что блок "значительно усилил присутствие на своих восточных границах, включая регионы Балтики и Черного моря", а также намекнул о необходимости увеличения расходов на "оборону и сдерживание".
Россия проиграет новую гонку вооружений с НАТО
Оправдывая стягивание дополнительных сил к Черному морю, он упирает на то, что ВМФ России якобы нарастил здесь военное присутствие "после незаконной аннексии Крыма". При этом об исключительно оборонительном характере маневров российских кораблей и самолетов глава НАТО предусмотрительно умолчал.

"Только за последние три недели три корабля ВМФ США находились в Черном море, — отметил на днях Столтенберг. — В том числе состоялись учения с украинскими ВМС".

Украина сегодня — главный союзник НАТО в регионе. Этому в Киеве, несомненно, очень рады и всячески приветствуют маневры кораблей альянса в Черном море. Не расстраивает украинские власти и перспектива постоянного присутствия на территории страны чужих армейских подразделений.
На 2021-й запланировали сразу несколько крупных совместных учений ВСУ и подразделений НАТО. На Украине в связи с этим приняли закон о допуске в страну иностранных войск. Всего за год здесь проведут восемь многонациональных учений с участием 11 тысяч иностранных военных — американцев, поляков, румын, англичан.
Чтобы еще больше угодить покровителям из НАТО, украинские политики предложили использовать воздушное пространство над Крымом для воздушных операций альянса. В частности, украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет предоставить для транспортировки войск, оборудования и грузов НАТО Симферопольский район полетной информации, в который по классификации Киева входит Херсонская область, Крымский полуостров и центральная часть Черного моря. Кроме того, украинцы надеются на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.
Напомним, что в 2014-м Верховная рада внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016-м в Киеве приняли дополнительные поправки, определяющие вступление в НАТО целью внешней политики. Однако украинцев все еще не пускают в альянс, хотя и признали их кандидатами. У Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Агрессия без повода

НАТО, и особенно США, проявляют повышенную активность в Черном море достаточно давно. После воссоединения Крыма с Россией в 2014-м американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам. Делается это под предлогом "обеспечения безопасности и усиления оборонительного присутствия". Хотя Москва неоднократно говорила об отсутствии планов нападать на кого-либо.
Натовцы используют любую возможность, чтобы отправить в Черное море боевые корабли. Эсминцы ВМС США, вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк" и оснащенные элементами противоракетной системы "Иджис", — тут постоянные гости. А после керченской провокации ВМСУ американцы заглядывают сюда еще чаще. В 2019-м корабли США восемь раз заходили в Черное море. Экипажи отрабатывали взаимодействие, участвовали в совместных тренировках с украинскими моряками.
Российский Генштаб фиксирует и увеличение числа полетов стратегической авиации Пентагона у границ России. Воздушно-космические силы неоднократно отслеживали "стратегов" B-52 и отправляли истребители на перехват. В небе над Черным морем появлялись целые звенья самолетов — американцы не стесняются в открытую отрабатывать удары по объектам в Крыму.
Более того, Киев в сентябре впервые допустил стратегические бомбардировщики США в свое воздушное пространство. Три "стратега" провели учения по взаимодействию с украинскими истребителями. B-52 залетели со стороны Польши в Волынскую область, прошли над Ровенской, Житомирской областями и столицей. Затем — над Херсоном и Мелитополем к северу от Крыма, а далее в течение полутора часов кружили в небе к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.
Тогда же главком ВКС России Сергей Суровикин отметил беспрецедентную активность авиации НАТО над Черным морем, сообщив, что число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40 процентов, а вблизи Крымского полуострова — на 60 процентов. При этом одновременно в небе находились до пяти воздушных машин НАТО всего в 15 километрах от российской границы.

Неприступная крепость

ВМФ и ВКС России приходится каждый раз реагировать на чужие корабли или самолеты в зонах их ответственности. С точки зрения оборонительных вооружений Крым сегодня — один из наиболее защищенных регионов страны. Любые попытки незаконно пересечь госграницу с воздуха или моря жестко пресекаются.
Воздушное прикрытие полуострова обеспечивает 31-я дивизия ПВО, вооруженная зенитными ракетными системами С-300 и С-400. Для перехвата нарушителей на аэродромах Джанкой, Бельбек и Гвардейское в постоянной боевой готовности дежурят истребители Су-27 и Су-30, бомбардировщики Су-24 и штурмовики Су-25.
К слову, свои возможности крымские летчики недавно в очередной раз продемонстрировали на практике. Американские моряки выложили в Сеть кадры пролета на низкой высоте российской "сушки" рядом с эсминцем "Дональд Кук" в Черном море. И хотя западные СМИ попытались принизить достоинства Су-24, назвав его устаревшим самолетом, по опубликованным снимкам отчетливо видно, что в случае обострения ситуации эсминец вряд ли бы остался на плаву.
Что касается морской составляющей, то Черноморский флот в последние несколько лет заметно омолодился. Ежегодно в его состав включают самые современные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.
За оборону побережья полуострова отвечают подразделения Береговых войск 22-го армейского корпуса Черноморского флота. Их основное оружие — комплексы "Бал" и "Бастион" с крылатыми ракетами, способными уничтожить надводные цели на расстоянии до 500 километров.
На суше действует 126-я отдельная бригада береговой обороны, развернутая в Перевальном — между Симферополем и Алуштой. Ее главная ударная сила — модернизированные танки Т-72Б3. Перекопский перешеек также держит под контролем 8-й отдельный артиллерийский полк, оснащенный 152-миллиметровыми гаубицами "Мста-С", реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г" и противотанковыми комплексами "Хризантема".
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Армия , В мире , Статьи , Йенс Столтенберг , Сергей Суровикин , Пентагон , Верховная Рада , НАТО
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