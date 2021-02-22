Россия может выйти из Договора по открытому небу летом 

"В январе текущего года руководство РФ приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу… Россия как и прежде остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", — заявил Гаврилов, выступая на заседании консультативной комиссии по договору в Вене.