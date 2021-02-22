Россия может выйти из Договора по открытому небу летом 

Россия
может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу к лету, если США
до этого времени не сообщат о своей готовности вернуться в договор, Москва
официально нотой уведомит Венгрию
и Канаду
как депозитариев договора о своем решении выйти из соглашения, заявил в понедельник глава делегации РФ на переговорах в Вене
по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В январе текущего года руководство РФ приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу… Россия как и прежде остается приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", — заявил Гаврилов, выступая на заседании консультативной комиссии по договору в Вене.
Текст выступления опубликован на странице делегации РФ в Facebook.
"Внутригосударственные процедуры по выходу РФ из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", — добавил Гаврилов.
Он отметил, что Россия "не будет до бесконечности ждать, когда в США определятся с готовностью вернуться в ДОН".
"Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного", — подчеркнул российский дипломат.
МИД России
15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. Как заявили в ведомстве, после выхода из договора США "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора". При этом в министерстве подчеркивают, что данный шаг еще не означает начала выхода из Договора, это произойдет только после подачи Москвой уведомления депозитариям — Венгрии и Канаде и по истечении шести месяцев. Глава российского МИД Сергей Лавров
заявил, что при возвращении США к полному выполнению Договора по открытому небу Россия будет готова рассмотреть эту ситуацию "конструктивно".
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