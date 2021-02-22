Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российский беспилотник «Орион» впервые представлен за рубежом 

Российская Газета и ещё 2 44 минуты назад
«Орион» впервые представили за рубежом
Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
На выставке IDEX 2021 в Абу-Даби состоялась презентация экспортной версии российского дрона "Орион-Э". Создатель дрона, группа "Кронштадт" привезла в Объединенные Арабские Эмираты модель аппарата со штатным вооружением.

— На беспилотник возможна установка средств поражения в различной конфигурации. Наземная станция управления позволяет контролировать как разведывательные, так и ударные беспилотники в едином контуре, — рассказал ТАСС представитель компании.

Он добавил, что "Кроншатдт" работает над универсальной НСУ, позволяющей применять любые типы дронов.
"Орион" — средневысотный беспилотный аппарат большой продолжительности полета. Он собран исключительно из российских комплектующих. Размах крыльев экспортной версии 16,3 метра, взлетный вес 1000 килограммов. Максимальная полезная нагрузка 200 килограммов. Продолжительность полета 24 часа, боевой радиус с дроном-ретранслятором 300 километров.
В штатное оснащение аппарата входит многофункциональный радар, теле— и тепловизионные камеры, лазерный дальномер-целеуказатель. "Орион" может использоваться как для разведки и подсветки целей, так и непосредственно для нанесения ударов по ним. По данным из открытых источников, На нескольких точках подвески он может нести управляемые ракеты Х-50, корректируемые и управляемые бомбы калибра 20 и 50 килограммов.
Видео дня. Балерину Вяткину пытались «взорвать» гранатой
Российская Газета: последние новости
Летчик-испытатель рассказал о боевых возможностях беспилотника "Охотник" Летчик-испытатель рассказал о боевых возможностях беспилотника "Охотник" Модернизированную БМП-3 покажут на выставке в ОАЭ Модернизированную БМП-3 покажут на выставке в ОАЭ Японский пилот погиб на учениях в США Японский пилот погиб на учениях в США
Комментарии 1
Армия , Группа "Кронштадт" , ИТАР-ТАСС , Абу-Даби , Кронштадт , ОАЭ , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
00:18
Появилось видео с места крушения военного самолета в Нигерии
В мире Происшествия
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
01:01
«Поющего» тигренка в российском зоопарке показали на видео
Другое
Спасшую собаку девушку сняли на видео
01:02
Спасшую собаку девушку сняли на видео
Общество
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
00:31
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель самолета в воздухе
В мире
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение