«Орион» впервые представили за рубежом

— На беспилотник возможна установка средств поражения в различной конфигурации. Наземная станция управления позволяет контролировать как разведывательные, так и ударные беспилотники в едином контуре, — рассказал ТАСС представитель компании.

Он добавил, что "Кроншатдт" работает над универсальной НСУ, позволяющей применять любые типы дронов.

"Орион" — средневысотный беспилотный аппарат большой продолжительности полета. Он собран исключительно из российских комплектующих. Размах крыльев экспортной версии 16,3 метра, взлетный вес 1000 килограммов. Максимальная полезная нагрузка 200 килограммов. Продолжительность полета 24 часа, боевой радиус с дроном-ретранслятором 300 километров.

В штатное оснащение аппарата входит многофункциональный радар, теле— и тепловизионные камеры, лазерный дальномер-целеуказатель. "Орион" может использоваться как для разведки и подсветки целей, так и непосредственно для нанесения ударов по ним. По данным из открытых источников, На нескольких точках подвески он может нести управляемые ракеты Х-50, корректируемые и управляемые бомбы калибра 20 и 50 килограммов.