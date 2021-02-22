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Более половины жителей Молдавии против вступления страны в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Жители Молдавии выступили против вступления страны в НАТО
Фото: ТАСС
Более половины (54%) жителей Молдавии проголосовали бы против вступления республики в НАТО, 6,5% ничего не знают об альянсе, свидетельствуют данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.
Так, идею вступить в НАТО поддержали бы 26,5% местных жителей (25,1% опрошенных в январе), цитирует исследование РИА «Новости».
54% (57,1% в январе) опрошенных выступили бы против присоединения к альянсу, 9,8% (8,3% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, 3,2% (4,4% ранее) респондентов не определились с ответом. 6,5% опрошенных (5,1% в январе) не знают, что такое НАТО.
Опрос был проведен Ассоциацией социологов и демографов c 12 по 20 февраля. Всего было опрошено 1191 человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.
Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В сентябре 2019 года на тот момент занимавший пост президента Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет — основное условие сохранения государственности.
В феврале 2020 года за улучшение отношений с Россией выступили около 80% населения Молдавии, при этом почти 60% жителей республики считают, что страна не должна вступать в Североатлантический альянс, следует из данных опроса Института маркетинга и исследований IMAS.
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Комментарии
Армия , Общество , Игорь Додон , НАТО , РИА Новости , Молдова
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