Жители Молдавии выступили против вступления страны в НАТО

Более половины (54%) жителей Молдавии проголосовали бы против вступления республики в НАТО , 6,5% ничего не знают об альянсе, свидетельствуют данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.

Так, идею вступить в НАТО поддержали бы 26,5% местных жителей (25,1% опрошенных в январе), цитирует исследование РИА «Новости»

54% (57,1% в январе) опрошенных выступили бы против присоединения к альянсу, 9,8% (8,3% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в голосовании, 3,2% (4,4% ранее) респондентов не определились с ответом. 6,5% опрошенных (5,1% в январе) не знают, что такое НАТО.

Опрос был проведен Ассоциацией социологов и демографов c 12 по 20 февраля. Всего было опрошено 1191 человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.

Конституция Молдавии предполагает нейтралитет, но с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В сентябре 2019 года на тот момент занимавший пост президента Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не намерена вступать в Североатлантический альянс и будет укреплять заложенный в ее конституции нейтралитет — основное условие сохранения государственности.