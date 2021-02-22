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Армения заинтересована в расширении российской базы в Гюмри 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
В Армении захотели расширения российской военной базы
Фото: ©wikipedia
Армения заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян.

«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооружённых сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечёт за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Арутюнян подчеркнул, что руководством Минобороны России учтены «существующие военно-политические реалии» в регионе, сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы.
Он также выразил уверенность в том, что этот процесс «будет носить долгосрочный характер».
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Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Армения , Гюмри
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