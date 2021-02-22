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Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка» 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка» на полигоне под Ульяновском.
"На «ракушках» по заснеженному полигону: ульяновские десантники преодолели естественные и искусственные препятствия на БТР-МДМ «Ракушка» во время занятий по скоростному вождению. На полигоне Поливно механики-водители выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. На протяжении всего маршрута движения для создания условий реального боя применялись средства имитации", — говорится в комментарии к опубликованному видео.
БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый плавающий бронетранспортёр. Создан в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода.
Армия , Видео , Министерство обороны , ВгТЗ
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