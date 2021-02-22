Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка» 

"На «ракушках» по заснеженному полигону: ульяновские десантники преодолели естественные и искусственные препятствия на БТР-МДМ «Ракушка» во время занятий по скоростному вождению. На полигоне Поливно механики-водители выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, повороты и развороты разной сложности. На протяжении всего маршрута движения для создания условий реального боя применялись средства имитации", — говорится в комментарии к опубликованному видео.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый плавающий бронетранспортёр. Создан в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода