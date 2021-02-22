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Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео занятий по борьбе за живучесть субмарины и спасению экипажа аварийной АПЛ на Камчатке.
"Экипажи атомных подводных лодок ТОФ оттачивают приемы борьбы за живучесть субмарины на тренажерном комплексе учебного центра подводных сил на Камчатке. Тренировки включают герметизацию условно поврежденного отсека, локализацию и тушение пожара и при поступлении воды в отсек, покидание аварийного корабля через торпедный аппарат, а также спасение экипажа при помощи надувного спасательного плота. Оснащение УТК позволяет создать условия, максимально приближенные к реальным. В течение года подготовку здесь проходит более 5 тысяч человек", — говорится в комментарии.
Армия , Видео , Министерство обороны
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