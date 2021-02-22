Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео генеральной репетиции салютного дивизиона Центрального военного округа в Екатеринбурге . Военные отрепетировали праздничный салют ко Дню защитника отечества, который будет отмечаться 23 февраля.

"Кадры подготовки артиллерийских расчетов Центрального военного округа к салюту, который пройдет в Екатеринбурге в День защитника Отечества. Всего будет произведено 30 залпов с интервалом в 30 секунд. Для этого задействуют знаменитые 76-мм противотанковые пушки ЗИС-3 образца 1942 года, широко применявшиеся в годы Великой Отечественной войны", — говорится в комментарии к видео.

Праздник был утвержден в РСФСР 27 января 1922 года.