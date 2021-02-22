Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Российский беспилотник нанёс 17 ударов по террористам в Сирии 

News.ru 1 час назад
Российский беспилотник нанес 17 ударов по террористам в Сирии
Фото: Reuters
Российский средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полёта «Орион» совершил 38 вылетов в Сирии. При этом он нанёс 17 ударов по объектам террористов.
В сюжете на телеканале «Россия» был показан применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. На его борту нанесены звёзды, традиционно означающие число боевых вылетов. При этом каждая звезда дополняется буквенной маркировкой «Р» — что означает «разведывательный полёт», «Б» — боевой вылет с нанесением ударов по наземным целям, «П» — вылет на поиски целей.
В соответствии с этим можно сделать вывод, что беспилотник совершил 17 вылетов с применением оружия, 20 разведывательных и один с иными целями.
Разработка данного беспилотного аппарата началась в 2011 году по заказу военных. «Орион» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полёта. Он может находиться в воздухе до 24 часов. Максимальная взлётная масса составляет 1100 килограммов, а боевая нагрузка — 250 килограммов. По наземным целям беспилотник может применять малогабаритные управляемые бомбы и корректируемые авиационные бомбы.
Ранее эксперт заявил, что РФ вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками. Об этом писал NEWS.ru.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
News.ru: последние новости
Россия проиграет новую гонку вооружений с НАТО Россия проиграет новую гонку вооружений с НАТО Лётчик-испытатель рассказал, как атакует отечественный БПЛА «Охотник» Лётчик-испытатель рассказал, как атакует отечественный БПЛА «Охотник» Россия проиграет новую гонку вооружений с НАТО Россия проиграет новую гонку вооружений с НАТО
Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , Война в Сирии , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Появилось видео очередного скандала в такси
01:01
Появилось видео очередного скандала в такси
Общество
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
00:40
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
Армия
Видео психологического портрета Навального в суде
05:15
Видео психологического портрета Навального в суде
Общество
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
01:09
Видео с места крушения военного самолета в Нигерии
Происшествия
Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой
02:51
Появилось видео с облитой зеленкой Инстасамкой
Шоу-бизнес
Видео с места взрыва газа в Петропавловске
00:44
Видео с места взрыва газа в Петропавловске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение